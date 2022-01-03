Биолог считает невозможным формирование коллективного иммунитета

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Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, ссылаясь на доводы эволюционного биолога Алексея Кондрашева, заявила, что появление коллективного иммунитета невозможно, пока существуют разные штаммы коронавирусной инфекции — «омикрон» и «дельта».

Это связано с тем, что иммунитет против одного варианта коронавирусной инфекции, слабо защищает от другого штамма.

— Это говорит о том, что формируются две устойчивые линии вируса, два штамма, которые будут терзать человечество одновременно, как при лихорадке денге, — рассказала Баранова в интервью «Ленте.ру».

Также биолог подчеркнула, что варианты «омикрон» и «дельта» будут поочередно доминирующими штаммами. Так, например, они могут происходить с частотой раз в год. За это время иммунитет человека успевает ослабнуть.

Кроме этого, специалист предположила, что в будущем могут понадобиться две прививки — против «омикрона» и от «дельты».

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Недавно ученые медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета рассказали, что «омикрон»-штамм коронавируса может вызывать менее тяжелое течение болезни, потому что он меньше поражает легкие, чем другие варианты COVID-19.