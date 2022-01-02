Ученые оценили воздействие «омикрон»-штамма на легкие

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«Омикрон»-штамм коронавируса может вызывать менее тяжелое течение болезни, потому что он меньше поражает легкие, чем другие варианты COVID-19. Об этом сообщили ученые из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета.

Они провели эксперименты на мышах и хомяках и выяснили, что «омикрон»-штамм поражал преимущественно верхние дыхательные пути — нос и носоглотку, и распространялся на легкие значительно реже, чем другие варианты коронавируса.

Животные, которых ученые заражали «омикроном», в среднем испытывали более легкие симптомы болезни и реже сталкивались с потерей веса. Другие же варианты COVID-19 могли вызывать у них рубцы в легких и серьезное затруднение дыхания, сообщается в издании The New York Times.

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В России готовятся к новой волне COVID-19 из-за «омикрон»-штамма. В стране якобы ожидается всплеск заболеваемости коронавирусом после Нового года. Отмечается, что причиной всплеска COVID-19 может стать распространение нового штамма «омикрон», также инфекцию могут привезти с собой возвращающиеся в Россию из-за рубежа отдыхающие.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тест-системы для выявления штамма коронавируса «омикрон» в России были сделаны за неделю. На данный момент уже проводится скрининг для выявления данного варианта.

В России на 21 декабря зафиксировали 41 случай заболевания новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Состояние пациентов оценивается как стабильное. Большая часть из них обладает иммунитетом.