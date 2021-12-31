СМИ: В России готовятся к новой волне COVID-19 из-за «омикрон»-штамма

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Российское правительство ожидает всплеск заболеваемости коронавирусом после Нового года. Об этом, ссылаясь на свои источники в политических кругах, передает Reuters.

Отмечается, что причиной всплеска COVID-19 может стать распространение нового штамма «омикрон», также болезнь могут привезти собой возвращающиеся в Россию из-за рубежа отдыхающие.

Как утверждает издание, ежедневный прирост больных в таких условиях может достигать до 50 тысяч человек. Уже в начале 2022 года эта ситуация буде обсуждаться в правительстве, передает издание.

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8 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».