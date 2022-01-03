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Выявлены самые желанные страны для путешествий у россиян

Виктория Храменкова

Общество
Выявлены самые желанные страны для путешествий у россиян
Фото: Pixabay

Франция стала лидером по количеству россиян, желающих посетить эту страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса OneTwoTrip.

Кроме этого, у российских туристов на втором месте оказались Мальдивы. Замыкают тройку стран, в которые хотят отправиться россияне — США, Бали и Таиланд.

Несмотря на желание путешествий в другие страны, российские туристы хотят отправиться и в живописные уголки России. Так, например, во внутреннем туризме лидерами стали: озеро Байкал, Камчатка и Алтай. Также путешественники хотят посетить Карелию, Сочи и Крым, пишет Национальная служба новостей.

В декабре «Вечерняя Москва» писала о том, что в 2022 году самые дорогие билеты на самолет будут в июне, августе и октябре, а самый низкий средний чек на перелеты ожидается в январе, феврале и марте. Специалисты сообщили, что для путешествий по России самый выгодный месяц — февраль, средний чек за перелет в одну сторону составляет не более пяти тысяч рублей. В пик перелетов, который ожидается в августе, цена за билет в одном направлении составит около 12 000 рублей.

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