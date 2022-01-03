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Спасаем детей: как не дать ребенку облениться во время новогодних каникул

Виктория Храменкова

Общество
Спасаем детей: как не дать ребенку облениться во время новогодних каникул
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров поделился советами, как спасти детей от деградации во время новогодних каникул. Так, например, он посоветовал россиянам больше гулять, ходить в музеи и читать книги.

Для того, чтобы избежать склонности к лени у ребенка во время зимних каникул также необходимо устраивать прогулки, на которых нужно регулярно беседовать на учебные темы. Главное — аккуратно встраивать их в разговор. Посещение дальних родственников также может пойти ребенку на пользу.

— В новогодние каникулы нужно устраивать семейные чтения книг. Но тут особенно важно, чтобы книга была печатная, а не цифровая, — считает Снегуров, передает «Лента.ру».

Перечисленные способы могут помочь увеличить продуктивность каникул, которые также вернут семейное общение. Кроме этого, школьникам следует заняться подведением итогов прошлого года.

— Личные ощущения, различные наблюдения, которые стоит записать в блокнот или тетрадь во время каникул, — добавил эксперт.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о том, что московские библиотеки пригласили детей и их родителей на специальные мероприятия в новогодние праздники. С 2 по 7 января в 160 городских читальнях пройдут сотни мероприятий.

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