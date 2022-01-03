Спасаем детей: как не дать ребенку облениться во время новогодних каникул
Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров поделился советами, как спасти детей от деградации во время новогодних каникул. Так, например, он посоветовал россиянам больше гулять, ходить в музеи и читать книги.
Для того, чтобы избежать склонности к лени у ребенка во время зимних каникул также необходимо устраивать прогулки, на которых нужно регулярно беседовать на учебные темы. Главное — аккуратно встраивать их в разговор. Посещение дальних родственников также может пойти ребенку на пользу.
— В новогодние каникулы нужно устраивать семейные чтения книг. Но тут особенно важно, чтобы книга была печатная, а не цифровая, — считает Снегуров, передает «Лента.ру».
Перечисленные способы могут помочь увеличить продуктивность каникул, которые также вернут семейное общение. Кроме этого, школьникам следует заняться подведением итогов прошлого года.
— Личные ощущения, различные наблюдения, которые стоит записать в блокнот или тетрадь во время каникул, — добавил эксперт.
Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о том, что московские библиотеки пригласили детей и их родителей на специальные мероприятия в новогодние праздники. С 2 по 7 января в 160 городских читальнях пройдут сотни мероприятий.