Минприроды: Запасы полезных ископаемых в России не кончатся никогда

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Природные ресурсы, добываемые в России, не закончатся никогда. Однако существует вопрос в рентабельности этих запасов. Об этом в понедельник, 3 января, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

— У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов. Есть геологические, извлекаемые и рентабельные запасы — те, которые сейчас экономически выгодно добывать, — подчеркнул министр в беседе с газетой «Известия».

Помимо этого, глава Минприроды напомнил, что сегодня Россия является одним из лидеров по добыче нефти и газа, а также по ряду группы твердых полезных ископаемых.

В начале декабря «Вечерняя Москва» писала, что энергетический кризис, который обрушился на мир в 2021 году, мог повлиять на климатическую повестку и вынудить страны на несколько лет отложить планы по отказу от использования углеводородов. Так, директивные органы могут отказаться от своих планов по нормализации климата из-за нереалистичных сроков перехода к зеленой энергетике и роста цен на сырье.