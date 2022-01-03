«Небольшой мороз и гололедица»: синоптики рассказали о погоде в Москве 3 января

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В понедельник, 3 января, жителей столичного региона ожидает облачная погода с небольшим снегом. На дорогах будет наблюдаться гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве ожидается от минус девяти до минус семи градусов. Однако ночью столбики термометров могут опуститься до 15 градусов.

На территории Подмосковья днем синоптики прогнозируют от минус 12 до минус семи, ночью — до минус 16 градусов, а местами — до минус 21.

В этот день ожидается юго-восточный ветер. Его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

2 января директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин сказал, что развитие климатического явления, которое называется Ла-Нинья, может сделать 2022-й год очень холодным годом.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о наступлении морозов и штормового ветра. Данные погодные явления будут наблюдаться в столице уже с этой недели. Причиной похолодания, по его словам, станет активный атлантический циклон с запада. Явление принесет с собой обильные снегопады с общим числом осадков около десяти миллиметров.