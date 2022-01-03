Футбольное поле с трибунами на 500 мест появится в Ясеневе в 2022 году

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, улица Паустовского Карта всех событий

В 2022 году в столичном районе Ясенево откроют футбольное поле. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Футбольное поле с инфраструктурой введут в эксплуатацию в 2022 году. Уже завершены основные строительные работы, — отметил глава ведомства.

На официальном сайте мэра Москвы сообщили, что спортивный объект располагается на улице Паустовского. Футбольное поле будет иметь искусственное покрытие, а по его периметру установят шумозащитные экраны.

Добавляется, что новое футбольное поле появится в результате реконструкции объекта незавершенного строительства. Рядом с ним обустроят трибуны на 500 мест, а также двухэтажный административный корпус и крытую парковку.

До того сообщалось, что проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Зябликове завершено. Строительство запланировано на 2023 год. Четырехэтажное здание комплекса будет включать в себя два бассейна, тренажерный зал, буфет, раздевалки, помещения для инвентаря и персонала, административные кабинеты, медицинский блок и пост охраны.