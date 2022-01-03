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Мантуров заявил, что российская промышленность готова к выпуску зарубежных вакцин от COVID-19

Илья Ашуров

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Мантуров заявил, что российская промышленность готова к выпуску зарубежных вакцин от COVID-19
Фото: Пресс-служба Совфеда

Российская промышленность готова к выпуску иностранных вакцин против COVID-19. Об этом в понедельник, 3 января, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, решение о производстве зарубежных вакцин на территории России для внутреннего использования должно принять Министерство здравоохранения.

— Но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно. Это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла, — цитирует Мантурова ТАСС.

В настоящее время в России зарегистрировано шесть отечественных вакцин от коронавируса: «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт», «Спутник М» и «ЭпиВакКорона-Н».

До этого директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот и станет доступной для жителей России через три-четыре месяца. По его словам, такая вакцина эффективна против нового штамма COVID-19 «омикрон».

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