Мантуров заявил, что российская промышленность готова к выпуску зарубежных вакцин от COVID-19

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российская промышленность готова к выпуску иностранных вакцин против COVID-19. Об этом в понедельник, 3 января, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, решение о производстве зарубежных вакцин на территории России для внутреннего использования должно принять Министерство здравоохранения.

— Но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно. Это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла, — цитирует Мантурова ТАСС.

В настоящее время в России зарегистрировано шесть отечественных вакцин от коронавируса: «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт», «Спутник М» и «ЭпиВакКорона-Н».

До этого директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот и станет доступной для жителей России через три-четыре месяца. По его словам, такая вакцина эффективна против нового штамма COVID-19 «омикрон».