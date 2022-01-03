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Москвичи могут покататься на коньках в 90 локациях в центре города

Илья Ашуров

Город
Москвичи могут покататься на коньках в 90 локациях в центре города
Фото: Городское хозяйство Москвы

В Центральном административном округе столицы работают 90 катков. Об этом в понедельник, 3 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В Центральном административном округе Москвы открыты 90 катков в парках, во дворах и на территориях образовательных учреждений. 14 из них — с искусственным покрытием, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что самый большой каток с искусственным льдом находится в Парке Горького. Также покататься на коньках можно в Таганском парке, парке «Красная Пресня», саду имени Баумана, саду «Эрмитаж», на площади Революции и в «Лужниках».

В центре столицы работают два катка на естественных водоемах — на Чистых и Патриарших прудах. Эти катки закроют, если толщина льда составит менее 25 сантиметров.

Среди районов лидеров по залитым каткам во дворах — Таганский. В этом районе находятся 13 катков. Всего на дворовых территориях ЦАО залито 63 катка.

До этого сообщалось, что катки на естественных водоемах в Москве дополнительно проверили перед началом новогодних праздников.

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