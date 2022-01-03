Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса еще 2291 пациента

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные медики за минувшие 24 часа вылечили еще 2291 человека от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в понедельник, 3 января.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в городе вылечились от инфекции 1 875 577 человек.

Фото: Оперштаб

За последние сутки в Москве зарегистрировано 1335 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 647, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 535.

Еще 70 пациентов за сутки скончалось, говорится в сообщении.

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28 декабря заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что свыше 1,4 миллиона москвичей старшего возраста сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала 2021 года. По словам заммэра, каждый третий из вакцинировавшихся пожилых горожан уже прошел ревакцинацию от заболевания.