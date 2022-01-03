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Reuters сообщил о возобновлении ВКС РФ авиаударов вблизи сирийского Идлиба

Илья Ашуров

В мире
Reuters сообщил о возобновлении ВКС РФ авиаударов вблизи сирийского Идлиба
Фото: twitter.com/HarbiehNadie

Российские военные нанесли авиаудары вблизи сирийского города Идлиб, который находится под контролем оппозиционных сил. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, российские самолеты сбросили бомбы на несколько городов недалеко от Идлиба, а также на водонасосную станцию, обслуживающую указанный город.

Повреждение станции подтвердил неназванный источник в ООН. Он заявил, что подобные действия ухудшают гуманитарную ситуацию в регионе.

Reuters также сообщает, что в течение последних 24 часов по контролируемому повстанцами анклаву нанесли ряд авиаударов, в том числе по фермам, расположенным рядом с турецкой границей.

В Сирийской армии информацию об авиаударах не прокомментировали. Руководство Сирии отрицает атаки по гражданским объектам.

До этого сообщалось, что в Сирии боевики террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*) атаковали автобус с военными. В результате нападения погибли пятеро военнослужащих и еще 20 пострадали. Уточняется, что атака произошла вечером 2 января. Террористы нанесли ракетный удар по автобусу с сирийскими военными.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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