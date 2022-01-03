Пятеро сирийских военных погибли в результате атаки террористов ИГ*

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В Сирии боевики террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*) атаковали автобус с военными. В результате нападения погибли пятеро военнослужащих и еще 20 пострадали. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает сирийское государственное телевидение.

Уточняется, что атака произошла вечером 2 января. Террористы нанесли ракетный удар по автобусу с сирийскими военными.

— Атака сопровождалась очередями из 23-миллиметрового орудия, в результате чего погибли пятеро военных. Еще 20 получили ранения, — цитирует местный канал РИА Новости.

28 декабря сирийские военные подверглись атаке со стороны Израиля. ВВС Израиля совершили воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от Латакии. Целью израильской армии была контейнерная площадка в городском торговом порту. В результате попадания ракеты произошел пожар

В том же месяце российским военным удалось уничтожить одного из видных боевиков в Сирии аш-Шишани Маргошвили. Он был одним из главарей группировки «Джунуд аш-Шам»*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.