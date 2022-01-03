Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптик предупредил москвичей о «взрывном» потеплении

Илья Ашуров

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптик предупредил москвичей о «взрывном» потеплении
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

После нескольких дней похолодания в Москве ожидается потепление до нуля градусов. Об этом в понедельник, 3 января, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— После похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний дни, 5 января у нас «взрывное» потепление от ночных минус 11-13 градусов до нуля градусов днем, — цитирует синоптика RT.

Он также отметил, что следствием потепления станут мокрый снег, гололедица, метель и снежные заносы. По его словам, 6 января неблагоприятные погодные явления пойдут на убыль, но теплая погода некоторое время еще будет держаться.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о наступлении морозов и штормового ветра. Данные погодные явления будут наблюдаться в столице уже с этой недели. Причиной похолодания, по его словам, станет активный атлантический циклон с запада. Явление принесет с собой обильные снегопады с общим количеством осадков около десяти миллиметров.

Читайте также:
Москва зима Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте