Синоптик предупредил москвичей о «взрывном» потеплении

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После нескольких дней похолодания в Москве ожидается потепление до нуля градусов. Об этом в понедельник, 3 января, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— После похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний дни, 5 января у нас «взрывное» потепление от ночных минус 11-13 градусов до нуля градусов днем, — цитирует синоптика RT.

Он также отметил, что следствием потепления станут мокрый снег, гололедица, метель и снежные заносы. По его словам, 6 января неблагоприятные погодные явления пойдут на убыль, но теплая погода некоторое время еще будет держаться.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о наступлении морозов и штормового ветра. Данные погодные явления будут наблюдаться в столице уже с этой недели. Причиной похолодания, по его словам, станет активный атлантический циклон с запада. Явление принесет с собой обильные снегопады с общим количеством осадков около десяти миллиметров.