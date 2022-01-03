Учения «Гром» с участием российской ядерной триады пройдут в начале 2022 года

Фото: Минобороны РФ

Российская армия проведет учения «Гром» с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил в начале 2022 года. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.

По словам собеседника агентства, стратегические командно-штабные учения «Гром» запланированы на начало 2022 года. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Учения такого рода обычно проводятся в конце «военного» учебного года.

В декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами в восточной части Украины. По его словам, на учениях военные Североатлантического альянса (НАТО) отрабатывают варианты применения коалиций против РФ с участием грузинских, украинских и молдавских военных.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что манипуляции со стороны западных стран, которые прикрываются принципами международного права, надоели Москве. По его словам, страны Запада под разными предлогами действуют вдалеке от своих собственных границ.