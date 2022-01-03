Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россиянка Непряева выиграла предпоследний этап «Тур де Ски» в Италии

Иван Юминов

Спорт
Россиянка Непряева выиграла предпоследний этап «Тур де Ски» в Италии
Фото: Instagram / russianskiteam

Российская лыжница Наталья Непряева победила в масс-старте на десять километров классическим стилем на «Тур де Ски». Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут 51,3 секунды в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Второй пришла норвежка Хейди Венг (+3,7 секунды), тройку замкнула Криста Пярмякоски из Финляндии (+4,8). Заключительный старт состоится 4 января в Валь-ди-Фьемме.

5 декабря первая женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Спортсменкам удалось преодолеть дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды.

Команда состояла из Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой. Второе место досталось Швеции, тройку замкнула команда из Норвегии.

26 ноября председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что российский лыжник Александр Терентьев представляет собой новое поколение, от которого соперники не ждали победы.

Терентьев стал первым в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке. Свищев предположил, что спортсмен благодаря этой победе отобрался на Олимпийские игры в Пекине.

Читайте также:
Россия Италия лыжи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте