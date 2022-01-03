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В Германии ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Шольца

Иван Юминов

В мире
В Германии ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Шольца
Фото: Pixabay

Посольство Германии в Москве не располагает информацией о возможной встрече канцлера Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии в понедельник, 3 января.

— Мы не можем этого подтвердить, — говорится в сообщении.

Немецкие СМИ сообщали, что встреча лидеров планируется в январе, отмечает РИА Новости.

21 декабря Путин по телефону поздравил Шольца с избранием на пост канцлера Германии. При этом российский лидер проинформировал собеседника о предложениях насчет гарантий безопасности.

Путин выразил надежду, что будут организованы переговоры по всем поставленным Москвой вопросам. Главы государств рассмотрели и ситуацию на востоке Украины. Путин указал Шольцу на уклонение Киевом от выполнения Минских соглашений.

В тот же день Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию на Украине и вопросы о гарантиях безопасности. Лидеры обсудили и проблемную ситуацию на Украине, вызванную «нежеланием» Киева выполнять Минские соглашения.

Возможность проведения нового саммита в «нормандском формате» зависит от шагов Киева по реализации соглашений, подчеркнул Путин. Стабилизация обстановки в Нагорном Карабахе, как уточняется, вызвала удовлетворение обоих лидеров.

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