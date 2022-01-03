Собянин анонсировал строительство спортивных комплексов с катками

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Несколько спортивных комплексов с катками построят в городе в будущем. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 3 января.

— Хоккей — игра миллионов. В Москве есть все для занятий этим видом спорта: почти 1400 дворовых и районных катков, десятки больших ледовых арен, — рассказал глава города.

Власти планируют построить комплексы с катками в Некрасовке и на Ленинградском проспекте, уточнил он. Также намечены объекты «Самбо-70», «Кристалл» в «Лужниках», «Сталкер» в Куркине, а еще запланирована реконструкция ледового дворца «Сокольники», отметил Собянин в соцсети «ВКонтакте».

3 января глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что BMX-велодром на Ангарской улице в САО достроят в 2022 году. Проектом предусмотрены благоустройство территории, а также установка освещения. Всего в нынешнем году запланирован ввод в эксплуатацию десяти спортивных объектов площадью почти 88 тысяч квадратных метров.

Так, завершается развитие территории спортивного комплекса «Воробьевы горы». Будет закончена реконструкция футбольного стадиона «Москвич», а также в эксплуатацию введут ФОК с бассейном в Чертанове.