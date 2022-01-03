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Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после того, как тот пообещал продолжить делать Америку лучше в 2022 году.

— Стоимость продуктов питания выросла на шесть процентов, на энергоносители — на 35, а на газ — на 58. Продолжай в том же духе, — написал Dave Dubusky.

Не менее половины выпускников не могут работать по специальности, сетует GShortellJr. При этом JesusDeSade пожаловался, что Байден обещал простить студенческие долги, но в его случае размер долга не позволяет купить дом в кредит.

Комментатор Joy пожаловался, что хочет вернуть 150 долларов, которые потратил на ПЦР-тесты для своей семьи. VintagelmageryX попросил в Twitter президента сказать, когда что-то начнет меняться, так как все до сих пор «ужасно».

2 января ряд читателей французской газеты Le Figaro заявил, что президент России Владимир Путин последовательно отстоял интересы страны в новогодней речи. Глава государства, по мнению Omar Trecoul, восстановил разрушенную Россию. Он сдержанно ведет себя по отношению к другим странам, непоколебимо защищая интересы своей страны, уточнил пользователь.

Несколько комментаторов выразили надежду на то, что президент США Джо Байден воспримет всерьез предупреждения Москвы об адекватных мерах в ответ на действия Вашингтона и НАТО. Последствия того, что НАТО хочет повеселиться, «щекоча» русского медведя, будут ужасающими, заключил читатель Yolanta.