Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии по запросу России

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Главный режиссер Одесской оперы Евгений Лавренчук был задержан в Неаполе по запросу России. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко в понедельник, 3 января.

Задержание произошло еще 17 декабря, режиссер в настоящее время находится под стражей. Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает Лавренчуку консульскую помощь.

Консулы и адвокат задержанного взаимодействуют с Италией, чтобы узнать причины его задержания. Консул в ходе визита к Лавренчуку 31 декабря оценил условия его содержания под стражей как приемлемые, а состояние здоровья — как удовлетворительное, отмечает hromadske.

29 декабря сообщалось, что прокуратура Украины завершила расследование дела о государственной измене в отношении главы Крыма Сергея Аксенова и посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской и передала в суд. 7 декабря Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание экс-генпрокурора Крыма и посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской, которую на Украине подозревают в государственной измене.