Задержанный в США россиянин Клюшин мог иметь доступ к данным ГРУ

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Российский бизнесмен Владислав Клюшин, предположительно, имел доступ к документам ГРУ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в понедельник, 3 января.

— Тем не менее, когда власти раскрыли свое дело о мошенничестве с ценными бумагами, возник поразительный портрет задержанного: Клюшин был не только обвиняемым инсайдерским трейдером, но и кремлевским инсайдером. Он руководил компанией информационных технологий, которая работает с высшими эшелонами российского правительства, — говорится в сообщении.

Работа Клюшина в области кибербезопасности и предполагаемые связи с Кремлем могут сделать его полезным источником для Вашингтона, уточнило издание. Задержанный якобы имеет доступ к документам, касающимся кампании по взлому серверов Демократической партии на президентских выборах в США в 2016 году.

По мнению источников агентства, эти документы якобы демонстрируют, что взломом руководила группа хакеров Fancy Bear, которую на Западе связывают с российской разведкой. Источники считают, что такие данные могут впервые предоставить США доказательства предполагаемых попыток России повлиять на американские выборы, отмечает Bloomberg.

19 декабря Клюшина экстрадировали в США из Швейцарии. Накануне Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о выдаче его США.

По словам пресс-секретаря российского посольства в Швейцарии Владимира Хохлова, защита бизнесмена направит жалобу в ЕСПЧ с просьбой принять дополнительные меры обеспечения и отменить экстрадицию. Клюшин был арестован в Швейцарии по запросу американской стороны 21 марта, его обвиняют в инсайдерской торговле на несколько десятков миллионов долларов.