Умер второй из братьев-близнецов Богдановых

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Второй из братьев-близнецов Богдановых, Игорь, скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на его агента в понедельник, 3 января.

— Игорь Богданов умер в возрасте 72 лет, через шесть дней после его брата-близнеца Гришки, — говорится в сообщении.

Покойный скончался в мире и любви, находясь в окружении детей и семьи, отмечается в Twitter AFP.

Игорь и Григорий Богдановы родились 29 августа 1949 года во французском городе Сен-Лари в семье русского художника Юрия Михайловича Остасенко-Богданова. Их отец родился 28 января 1928 года в Ленинграде, а в 12-летнем возрасте он после начала блокады Ленинграда был эвакуирован в Слуцк.

Во время войны Слуцк был занят немцами и разграблен, а Юрий был угнан на принудительные работы в Германию. Ему удалось выбраться в нейтральную Испанию, где ему оказал помощь князь Ираклий Багратион-Мухранский.

Там же Юрий познакомился со своей будущей супругой Майей Коловрат-Краковской. По документам Юрий добился права называть себя князем Богдановым, вследствие чего его сыновья Игорь и Григорий получили право называть себя князьями Богдановыми.

Внешность братьев Богдановых в последние десятилетия претерпевала серьезные изменения: у них неестественно увеличились подбородки и губы, появились массивные щеки, а также произошли иные метаморфозы в их облике. В прессе неоднократно ходили слухи о том, что братья сделали себе огромное количество пластических операций, чем обуславливается их внешность, но сами они отрицали факт каких-либо подобных процедур.

15 декабря их госпитализировали в критическом состоянии из-за коронавируса. Никто из братьев не был вакцинирован против этого заболевания. 28 декабря Григорий умер от COVID-19 в возрасте 72 лет в Европейской больнице имени Жоржа Помпиду в Париже.