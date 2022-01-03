В Госдуме назвали историческим заявление лидеров ядерных держав
Совместное заявление лидеров пяти ядерных держав, выступивших против распространения ядерного оружия, является историческим событием. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в понедельник, 3 января.
— Последние годы было ощущение, что они в принципе не способны ни о чем договориться и что российская сторона бьется в закрытую дверь, пытаясь обеспечить гарантии безопасности для всех государств на планете. Это действительно историческое событие, которое свидетельствует о том, что наши усилия не проходят даром, — рассказал парламентарий.
Он выразил уверенность, что в публикации заявления сыграла роль дипломатия президента России Владимира Путина. Подобный документ мог быть темой переговоров лидера с главами других стран, приводит слова Никонова РИА Новости.
3 января в Кремле сообщили, что Россия, Китай, Великобритания, США и Франция выступили против ядерных войн. Стороны выступили за предотвращение дальнейшего распространения данного вида вооружений. Подписанты, как уточняется, сохраняют приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.
Участники соглашения заявили, что их ядерное оружие на нацелено друг на друга или на любое другое государство. Каждая из стран ориентирована на создание атмосферы безопасности, а также на разоружение с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия.