В Госдуме назвали историческим заявление лидеров ядерных держав

Фото: Пресс-служба Госдумы

Совместное заявление лидеров пяти ядерных держав, выступивших против распространения ядерного оружия, является историческим событием. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в понедельник, 3 января.

— Последние годы было ощущение, что они в принципе не способны ни о чем договориться и что российская сторона бьется в закрытую дверь, пытаясь обеспечить гарантии безопасности для всех государств на планете. Это действительно историческое событие, которое свидетельствует о том, что наши усилия не проходят даром, — рассказал парламентарий.

Он выразил уверенность, что в публикации заявления сыграла роль дипломатия президента России Владимира Путина. Подобный документ мог быть темой переговоров лидера с главами других стран, приводит слова Никонова РИА Новости.

3 января в Кремле сообщили, что Россия, Китай, Великобритания, США и Франция выступили против ядерных войн. Стороны выступили за предотвращение дальнейшего распространения данного вида вооружений. Подписанты, как уточняется, сохраняют приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Участники соглашения заявили, что их ядерное оружие на нацелено друг на друга или на любое другое государство. Каждая из стран ориентирована на создание атмосферы безопасности, а также на разоружение с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия.