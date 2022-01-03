Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков рассказал о «бронежилете» на Путине во время новогоднего обращения

Виктория Храменкова

Общество
Песков рассказал о «бронежилете» на Путине во время новогоднего обращения
Фото: Администрация президента РФ

Новогоднее обращение президента Российской Федерации Владимира Путина вызвало у пользователей социальных сетей множество различных предположений. Самые внимательные заметили, что на главе государства был «бронежилет». Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков развеял все слухи об этом, а также назвал все предположения глупостью.

— Это полная глупость! Пользователи явно в Новый год переусердствовали!, — сказал Песков в интервью сетевому изданию Daily Storm в понедельник, 3 января.

Новогоднее обращение Владимира Путина стало самым продолжительным. Оно составило 6 минут 22 секунды и содержало порядка 700 слов. В нем Путин выразил слова поддержки всем, кто потерял близких из-за пандемии. Он также отдельно поздравил тех, кто встречает наступающий год на «боевом посту»: медиков, военных, правоохранителей.

Ранее стало известно, что граждане Украины заинтересовались новогодним обращением президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Читайте также:
Дмитрий Песков Владимир Путин обращение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте