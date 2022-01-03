Песков рассказал о «бронежилете» на Путине во время новогоднего обращения

Фото: Администрация президента РФ

Новогоднее обращение президента Российской Федерации Владимира Путина вызвало у пользователей социальных сетей множество различных предположений. Самые внимательные заметили, что на главе государства был «бронежилет». Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков развеял все слухи об этом, а также назвал все предположения глупостью.

— Это полная глупость! Пользователи явно в Новый год переусердствовали!, — сказал Песков в интервью сетевому изданию Daily Storm в понедельник, 3 января.

Новогоднее обращение Владимира Путина стало самым продолжительным. Оно составило 6 минут 22 секунды и содержало порядка 700 слов. В нем Путин выразил слова поддержки всем, кто потерял близких из-за пандемии. Он также отдельно поздравил тех, кто встречает наступающий год на «боевом посту»: медиков, военных, правоохранителей.

Ранее стало известно, что граждане Украины заинтересовались новогодним обращением президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».