«Его смотрели все!»: депутат Рады отреагировал на новогоднюю речь Путина

Фото: Администрация президента РФ

Граждане Украины заинтересовались новогодним обращением президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом в понедельник, 3 января, заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Он отметил, что российский лидер набирает популярность на Украине.

— Его поздравления, уверен, посмотрели все! — считает Кива, написал он в своем Telegram-канале.

Кроме этого, он поделился мнением, что в 2021 году украинцы начали уделять особое внимание Путину.

— С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с Днем Рождения! — заключил депутат Рады.

Недавно «Вечерняя Москва» писала о том, что рекордное по длительности новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского разозлило жителей страны. Некоторые считают, что обращение президента выглядело как «мошенническая уловка отвлечение внимания», а другие думают, что Зеленскому «нечего сказать людям».

В Киеве назвали Путина истинным президентом Украины. Несмотря на заявления украинских политиков, украинцы и русские все-таки не стали разными народами. Об этом заявил журналист Виталий Портников. Он видит причину этого в неспособности украинцев, в отличие от россиян, ставить интересы государства превыше своих.