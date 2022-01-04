«Звонок почти ночью»: на Украине считают, что Байден негативно относится к Зеленскому

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Президент США Джо Байден показал свое негативное отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как считает заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин, негативный поступок Байдена заключается в том, что он выбрал неудобное время для разговора с главой Украины.

Телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского состоялся в воскресенье, 2 января, около одиннадцати вечера по киевскому времени. Однако в Вашингтоне было еще четыре часа дня.

— Вряд ли администрация Байдена была не в курсе, что на дворе воскресенье. Звонить другому президенту почти ночью выходного дня — это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома, — поделился Минин, передает РИА Новости.

Несмотря на это, он напомнил, что в ночь на 31 декабря Байден провел разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Но тогда предложение о телефонном звонке поступило из Москвы, а в разговоре с Украиной инициатором был Белый дом.

2 января президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провели телефонный разговор. В ходе него они обсудили предстоящие контакты с Россией, которые касаются безопасности. Известно, что Байден сообщил о том, что США «готовы к нанесению ответных мер» в отношении Российской Федерации, если она решит «вторгнуться» на территорию Украины. Также он подчеркнул, что США будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.