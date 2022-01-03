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«Готовы к нанесению ответных мер»: Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Виктория Храменкова

Политика
«Готовы к нанесению ответных мер»: Байден и Зеленский провели телефонный разговор
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провели телефонный разговор. В ходе него они обсудили предстоящие контакты с Россией, которые касаются безопасности. Об этом заявила пресс-служба Белого дома в понедельник, 3 января.

Известно, что Байден сообщил о том, что США «готовы к нанесению ответных мер» в отношении Российской Федерации, если она решит «вторгнуться» на территорию Украины. Также он подчеркнул, что США будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

— Президент Байден дал четко понять, что США, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия в дальнейшем вторгнется в Украину, — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

Кроме этого, глава США заявил о поддержке мер по укреплению доверия с целью деэскалации ситуации в Донбассе.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

Бывший глава украинского МИД заявил о невозможности «большой войны» с РФ. В настоящий момент между украинской и российской сторонами наблюдается снижение уровня «напряженности». Из-за этого «большая война» между государствами невозможна, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник, 27 декабря.

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