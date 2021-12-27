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Бывший глава украинского МИД заявил о невозможности «большой войны» с РФ

Виктория Сикерина

Общество
Бывший глава украинского МИД заявил о невозможности «большой войны» с РФ
Фото: facebook.com / Міністерство закордонних справ України

В настоящий момент между украинской и российской сторонами наблюдается снижение уровня «напряженности». Из-за этого «большая война» между государствами невозможна. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник, 27 декабря.

Он отметил, что на относительную гармонизацию отношений между странами-соседями оказала влияние беседа президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена.

— Во-вторых, большая война, назовем ее блицкригом против Украины, конечно, невозможна. Блицкриг на 100 процентов невозможен, но масштабные военные провокации — да, возможны, — заявил глава украинского МИД в эфире телеканала «Украна 24».

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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