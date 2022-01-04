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Глава «Ростеха» рассказал о единой вакцине от гриппа и коронавируса

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Глава «Ростеха» рассказал о единой вакцине от гриппа и коронавируса
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В 2022 году госкорпорация «Ростех» представила первые результаты разработки вакцины от гриппа и COVID-19. Об этом рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Он подчеркнул, что сейчас очень важно провести все необходимые испытания. Это нужно, чтобы вакцина была полностью безопасна и эффективна.

— Уже на сегодняшний день существуют положительные результаты исследований, однако остались вещи, требующие доработки, — передает РИА Новости слова Чемезова.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот и станет доступной для жителей России через три–четыре месяца. Ученый ранее отмечал, назальная вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечив еще один барьер на пути инфекции. По его словам, такая форма вакцины создает местный иммунитет в носоглотке.

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Отбор добровольцев для исследования назальной вакцины от COVID-19 начнется 15 января. Александр Гинцбург сообщил, что в рамках исследования планируется набрать две группы людей: вакцинированных и тех, кто не вакцинировался.

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