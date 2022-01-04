Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 января

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Во вторник, 4 января, жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве днем температура воздуха будет составлять от минус десяти до минус восьми градусов. Ночью же похолодает до минус 12 градусов. Кроме этого, синоптики предупреждают москвичей о гололедице.

Также в этот день прогнозируется восточный и юго-восточный ветер. Его скорость будет составлять 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 738-739 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о наступлении морозов и штормового ветра. Данные погодные явления будут наблюдаться в столице уже с этой недели. Причиной похолодания, по его словам, станет активный атлантический циклон с запада. Явление принесет с собой обильные снегопады с общим количеством осадков около десяти миллиметров.

Однако после нескольких дней похолодания в Москве ожидается потепление до нуля градусов. Об этом в понедельник, 3 января, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.