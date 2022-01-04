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Инфекционист назвал срок улучшения ситуации с пандемией COVID-19 в мире

Илья Ашуров

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист назвал срок улучшения ситуации с пандемией COVID-19 в мире
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Ситуация с COVID-19 улучшится только в 2023 году, а в 2022 году не стоит ожидать завершение пандемии. Подобную точку зрения высказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

— Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году, — приводит слова инфекциониста РИА Новости.

Он также подчеркнул, что завершение пандемии зависит не только от решения медицинских проблем, но также и от стабилизации экономических, финансовых и геополитических вопросов.

До этого Вознесенский рассказал, что для того, чтобы говорить о преждевременном старении переболевших COVID-19, нужно провести больше исследований. Также необходимо обладать большой статистической базой.

Врач полагает, что на сегодняшний день можно утверждать, что COVID-19 относится к «острым респираторным заболеваниям», которые в большинстве случаев проходят бесследно для человеческого организма. По его словам, стопроцентный факт сокращения продолжительности жизни после перенесенной коронавирусной инфекции — надуманный.

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