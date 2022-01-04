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Оттепель и непогода придут в Москву 5 января

Илья Ашуров

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Оттепель и непогода придут в Москву 5 января
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В ближайшую среду жителей Москвы ожидает оттепель и непогода, которые станут следствием появления над городом циклона с Северного моря. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, стремящийся к столице циклон принесет с собой сильные осадки в виде снега и мокрого снега. В среду, 5 января, произойдет потепление — температура воздуха вырастит до нуля градусов. Однако оттепель станет причиной непогоды.

— Помимо заметных осадков будет усиление ветра до 15 метров в секунду, метель, заносы на дорогах, гололедица. В ночь на четверг непогода сохранится, а потепление продолжится и в последующие дни, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Он также добавил, что в пятницу, 7 января, температура воздуха постепенно будет снижаться, однако она все равно будет выше нормы на пять-семь градусов. По этой причине рассчитывать на рождественские морозы не стоит.

Во вторник, 4 января, жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями. В Москве днем температура воздуха будет составлять от минус десяти до минус восьми градусов. Ночью же похолодает до минус 12 градусов. Кроме этого, синоптики предупреждают москвичей о гололедице.

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