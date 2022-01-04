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Президент Казахстана призвал к диалогу демонстрантов, требующих снизить цены на газ

Илья Ашуров

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Президент Казахстана призвал к диалогу демонстрантов, требующих снизить цены на газ
Фото: Резиденция Президента «Акорда»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к диалогу и ответственности демонстрантов, требующих снизить цены на газ. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter во вторник, 4 января.

По его словам, в Актау уже начала работу правительственная комиссия, в состав которой входят сотрудники президентской администрации. Основная задача комиссии — «найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме».

— Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу, — написал Токаев.

Протестные акции начались в казахстанских городах Жанаозен и Актау в минувшие выходные. Жители этих городов требуют снизить цену на сжиженный газ вдвое — со 120 до 60 тенге.

Митингующим объяснили, что цена на газ регулируется спросом и предложением. Правоохранители еще не задерживали митингующих, уточнили в областном департаменте полиции. Демонстрантам разъяснили, что их действия являются незаконными.

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