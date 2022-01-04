Интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии из-за человека на путях

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Россия, Москва, Калужско-Рижская линия Карта всех событий

На Калужско-Рижской линии московского метро поезда ходят с увеличенными интервалами из-за падения человека на пути. Об этом во вторник, 4 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На северном участке Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении ведомства.

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24 декабря пресс-служба Дептранса сообщила, что интервалы движения поездов на Сокольнической линии метро увеличены «из-за человека на пути». Из-за инцидента некоторое время поезда не ходили от станции «Комсомольская» до станции «Бульвар Рокоссовского». Позже движение восстановили.

В середине декабря на станции Дегунино первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) человек оказался на пути следования поезда. В результате происшествия он погиб.