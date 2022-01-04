Интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии из-за человека на путях
На Калужско-Рижской линии московского метро поезда ходят с увеличенными интервалами из-за падения человека на пути. Об этом во вторник, 4 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— На северном участке Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении ведомства.
24 декабря пресс-служба Дептранса сообщила, что интервалы движения поездов на Сокольнической линии метро увеличены «из-за человека на пути». Из-за инцидента некоторое время поезда не ходили от станции «Комсомольская» до станции «Бульвар Рокоссовского». Позже движение восстановили.
В середине декабря на станции Дегунино первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) человек оказался на пути следования поезда. В результате происшествия он погиб.