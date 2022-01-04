Лыжница Наталья Непряева стала первой россиянкой, победившей в общем зачете «Тур де Ски»

Фото: Instagram / natali_nepryaeva

Российская лыжница Наталья Непряева финишировала четвертой на заключительном этапе многодневной гонки «Тур де Ски». Это позволило ей впервые в истории России занять первое место в общем зачете многодневки.

Финальный этап проходил в Италии. В масс-старте свободным стилем на дистанции 10 километров российская лыжница пришла четвертой. Однако по итогам шести гонок она заняла первое место с общим временем 1 час 59 минут 38,5 секунды. Второе место досталось шведской спортсменке Эббе Андорсон (отставание 46,7 секунды), третье — лыжнице из Норвегии Хейди Венг (1 минута 7,7 секунды).

Таким образом, Наталья Непряева стала первой россиянкой, которой удалось выиграть «Тур де Ски». До этого в 2019 и 2020 годах она занимала второе место в общем зачете.

5 декабря первая женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Спортсменкам удалось преодолеть дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды. Команда состояла из Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой. Второе место досталось Швеции, тройку замкнула команда из Норвегии.