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Ремонт жилого дома 1912 года постройки завершается в центре Москвы

Иван Юминов

Город
Ремонт жилого дома 1912 года постройки завершается в центре Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Мясницкая улица Карта всех событий

Завершается капитальный ремонт жилого дома на Мясницкой улице 1912 года постройки. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 4 января.

— Восьмиэтажное здание было построено в 1912 году архитектором Николаем Курдюковым как доходный дом. Заказчиком выступило Московское художественное общество, — говорится в сообщении.

Дом был изначально оборудован центральным отоплением, электричеством, лифтом и канализацией. Фасад здания украшен оконными проемами различной формы и расположенными вразброс балконами.

Жильцами дома в настоящее время являются более 100 человек. Рабочие в ходе ремонта восстановили кирпичную кладку и расчистили фасад.

Был проведен и комплексный ремонт крыши: специалисты заменили стропила и уложили новое кровельное покрытие. При этом в подвале была восстановлена стяжка, а также были отштукатурены потолок и стены.

В результате капитального ремонта в доме провели новую сеть электроснабжения, а также заменили системы водоотведения, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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