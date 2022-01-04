Сергей Собянин анонсировал строительство новых станций метро в Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Еще 50–60 новых станций метро построят в городе в ближайшие годы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 4 января.

— В планах на ближайшие годы — еще 50–60 станций метро. В основном на БКЛ и трех новых линиях Мосметро, — рассказал глава города.

За прошедшие десять лет, как уточнил он, в Москве запустили два диаметра МЦД и открыли 100 новых станций метро и МЦК. Рядом со станциями будут жить 95 процентов горожан в результате открытия МЦД-3 и МЦД-4, отметил Собянин в соцсети «ВКонтакте».

4 января мэр также рассказал об основных проектах, связанных с развитием транспортной инфраструктуры Москвы. По его словам, минувший год стал одним из самых успешных в развитии транспортной системы столицы. В 2021 году в Москве открыли восемь вокзалов и 12 новых станций метро, а также построили более 90 километров дорог. За минувший год были открыты новые станции на МЦД, а также впервые за долгое время в городе появился новый вокзал.

Также мэр отметил и ситуацию со строительством дорог в столице. Одним из ключевых проектов дорожной инфраструктуры остается строительство Северо-Восточной хорды — в минувшем году ее возведение вышло на финишную прямую.