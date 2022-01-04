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Первый случай заболевания «омикроном» выявили в Нижегородской области

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Первый случай заболевания «омикроном» выявили в Нижегородской области
Фото: АГН Москва

Первый случай заболевания штаммом коронавируса «омикрон» выявлен в Нижегородской области у непривитой девушки. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов во вторник, 4 января.

— В Нижегородской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией штаммом «омикрон», — рассказал министр.

Самочувствие у 28-летней пациентки средней степени тяжести, она лечится в одном из госпиталей Нижнего Новгорода, уточнил он. Инфицирование, вероятно, произошло вне территории области, отметил Мелик-Гусейнов в Instagram.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

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30 декабря руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми. Препарат бустирует другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, подчеркнул он. «Спутник» является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», заключил глава фонда.

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