Новые инфоцентры открылись в двух парках Москвы и пойме реки Яузы

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Новые инфоцентры открылись в «Кускове», «Битцевском лесу» и пойме реки Яузы. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства во вторник, 4 января.

— В них можно узнать о предстоящих мероприятиях по реабилитации этих природных территорий, этапах и сроках работ, ознакомиться с генпланами объектов, получить брошюры с общим описанием планируемых работ и иллюстрациями отдельных участков и оставить обратную связь с пожеланиями и предложениями. На вопросы посетителей инфоцентров ответят консультанты, — говорится в сообщении.

Вопросы зафиксируют, а позже отправят информацию по реквизитам, если подготовка ответов потребует дополнительного времени. Еще два инфоцентра вскоре откроются в «Кускове», а также два — в «Битцевском лесу».

Павильоны в настоящее время работают каждый день с 9:00 до 18:00. При этом график может быть скорректирован, отмечается в Telegram-канале комплекса.

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

3 января в комплексе сообщили, что московские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме в новогодние праздники. Специалисты вывозят снег с дорог и со дворов, а также очищают лотковые зоны и парковки. Коммунальные службы, как уточняется, готовы к грядущим снегопадам. Для этого подготовлено необходимое количество техники, уточнили в комплексе. При помощи нее, в частности, будут обрабатывать дороги и тротуары от гололеда.