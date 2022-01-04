Путин встретился с главой «Тактических ракетных вооружений» Обносовым

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин встретился с главой корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борисом Обносовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 4 января.

— В январе исполняется 20 лет с момента создания корпорации. На первом этапе удалось сохранить базовые предприятия — ядро будущей корпорации, но и потом развить его, — рассказал глава государства.

Обносов в ходе разговора сообщил лидеру об основных успехах и деятельности КТРВ. При этом корпорации, по мнению Путина, непросто развивать гражданскую часть.

Глава КТРВ согласился с этим, но привел в пример продукты наподобие труб для ТЭЦ или искусственных суставов. Предприятие намерено наладить производство гражданских беспилотников для использования в сферах такси и перевозок, приводит слова Обносова сайт Кремля.

7 сентября правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому согласие президента потребуется для сделок, связанных с владением акциями стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Также кабмин будет подготавливать предложения о формировании перечня стратегически значимых организаций ОПК, которые будут представляться главе государства для утверждения.