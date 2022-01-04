Названы напитки и продукты, которые лучше не есть натощак

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Украинская телеведущая и спортсменка Марина Боржемская назвала продукты и напитки, которые нельзя употреблять натощак.

— Некоторые уверены, что на завтрак можно позволить себе практически все, что угодно. Но некоторые продукты лучше избегать есть натощак, чтобы не было проблем со здоровьем и не ухудшать состояние кишечника и пищевода, — рассказала специалист.

Плохой идеей, по ее словам, будет употребление апельсинов и грейпфрутов, так как они вызовут раздражение в пищеводе. При этом данные цитрусовые станут отличным десертом после обеда или ужина, уточнила она.

Бананы, употребленные натощак, способны отрицательно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы, предупредила спортсменка. Дело заключается в высоком содержании калия и магния, которые увеличивают нагрузку на сердце.

Перечисленные продукты, как считает телеведущая, следует употреблять после основных приемов пищи. Среди «запрещенных» натощак напитков и еды также находятся кофе, острая еда, груши и газировка, отметила Боржемская в Instagram.

Нутрициолог Алена Степанова рассказала, кому нельзя есть сливочное масло. Она объяснила, что употребление сливочного масла при наличии у человека воспалительных процессов может негативно сказаться на общем состоянии организма.