Нутрициолог сообщила, кому нельзя есть сливочное масло

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Употребление сливочного масла при наличии у человека воспалительных процессов может негативно сказаться на общем состоянии организма. О этом сообщила нутрициолог Алена Степанова.

Она также рекомендовала отказаться от продукта при аллергии, непереносимости лактозы и аутоиммунных заболеваниях. Из-за высокого содержания холестерина масло следует исключить людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Нутрициолог отметила, что людям без перечисленных недугов сливочное масло в умеренных дозах пойдет только на пользу. В нем содержатся жирорастворимые витамины для иммунитета, пищеварения и мозга. Рекомендуемая порция в день для взрослого — 20-30 граммов, для ребенка — до десяти граммов.

— Важно покупать качественное масло с жирностью 82,5 процента без ароматизаторов. Оно должно быть однородного цвета, — подчеркнула Степанова, передает РИА Новости.

Диетолог рассказала о трех продуктах, которые «уничтожают» жир. Специалист Триста Бест из Словакии утверждает, что есть продукты, которые способны помочь полностью избавиться от висцерального жира. Среди обладающих такими свойствами она назвала тмин, банановую муку и квашеную капусту.