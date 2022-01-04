Россиянин Большунов завоевал серебро многодневки «Тур де Ски»

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Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

Заключительный этап гонки прошел в итальянском Валь-ди-Фьемме. Лыжники соревновались в масс-старте на десять километров свободным стилем.

Первое место занял представитель Норвегии Йоханнес Клебо. Большунов занял вторую позицию (отставание — 2 минуты 3,2 секунды), тройку замкнул финн Ийво Нисканен (+3.14,5).

4 января российская лыжница Наталья Непряева стала первой россиянкой, победившей в общем зачете «Тур де Ски». Финальный этап проходил в Италии. В масс-старте свободным стилем на дистанции 10 километров российская лыжница пришла четвертой. Однако по итогам шести гонок она заняла первое место с общим временем 1 час 59 минут 38,5 секунды. Второе место досталось шведской спортсменке Эббе Андорсон (отставание 46,7 секунды), третье — лыжнице из Норвегии Хейди Венг (1 минута 7,7 секунды).

5 декабря первая женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Спортсменкам удалось преодолеть дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды. Команда состояла из Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой. Второе место досталось Швеции, тройку замкнула команда из Норвегии.