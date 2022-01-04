Украина обсудила с Великобританией вопросы противодействия России

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по телефону обсудил с британской коллегой Элизабет Трасс координацию позиций по вопросам противодействия России. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД во вторник, 4 января.

— Главы украинской и британской дипломатий скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессивных действий Российской Федерации и дипломатических переговоров, которые пройдут в различных форматах в ближайшие недели по линии НАТО, ОБСЕ и ЕС, — говорится в сообщении.

Трасс заверила Кулебу в непоколебимой поддержке Украины. Стороны «уверенно» движутся к реализации комплексного пакета сдерживания Москвы, приводит слова Кулебы сайт МИД.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.