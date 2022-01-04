Автомобиль столкнулся с поездом на Ярославском направлении МЖД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Ярославское направление Московской железной дороги, станция Софрино Карта всех событий

Столкновение автомобиля и пассажирского поезда произошло на железнодорожном переезде перегона Пушкино — Софрино Ярославского направления МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали во вторник, 4 января.

— Сегодня в 19:46 на железнодорожном переезде 44-го километра перегона Пушкино — Софрино в Московской области при исправно действующей световой и звуковой сигнализации произошло столкновение по касательной легкового автомобиля с пассажирским поездом. По предварительным данным, водитель автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, — говорится в сообщении.

Серьезных последствий, как уточняется, удалось избежать из-за экстренного торможения поезда. Пострадавших в результате инцидента нет, поезд продолжил движение в 19:53, отмечается на сайте МЖД.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести.

Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.