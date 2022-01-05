Пожар потушили на Амурском газоперерабатывающем заводе
Пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе ликвидирован, пострадавших нет. Об этом сообщила журналистам в среду, 5 января, пресс-служба предприятия.
Отмечается, что угрозы заводу и населенным пунктам нет.
Причиной инцидента стало, по данным пресс-службы завода, «локальное возгорание газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Приамурье. После него возник огненный факел, с которым борются сотрудники экстренных служб.
19 декабря взрыв произошел на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти. Около 17:00 в чугунном цехе в корпусе № 20 на заводе «АвтоВАЗа» произошел взрыв. Возгорания не последовало.