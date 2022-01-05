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Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Приамурье

Юлия Курганова

Происшествия
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Приамурье
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Приамурье в среду, 5 января, прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе. После него возник огненный факел, с которым борются сотрудники экстренных служб.

Инцидент произошел на заводе в городе Свободном, взрыв случился на установке 1-40 Р1.

В настоящее время наблюдается факельное горение.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего уточняются, сообщает РЕН ТВ.

19 декабря взрыв произошел на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти. Около 17:00 в чугунном цехе в корпусе № 20 на заводе «АвтоВАЗа» произошел взрыв. Возгорания не последовало.

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