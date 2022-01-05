Врачи назвали увеличивающий риск смерти продукт

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Врачи сообщили, что любителям красного мяса следует быть особенно осторожными, так как оно повышает уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний становится больше. А именно они являются самой частой причиной смерти.

Медики отметили, что красное мясо богато белком, содержит много железа и жира. В определенной степени оно может обеспечить организм большой энергией. Но поскольку красное мясо содержит много насыщенных жирных кислот, оно легко поднимает уровень холестерина. Если излишки жира попадают в организм, то увеличивается вероятность ожирения, которое может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ученые выяснили, что добавление не менее 40 граммов необработанного красного мяса или 14 граммов обработанного красного мяса в день в течение восьми лет увеличивает риск смерти на 10 процентов. Увеличение потребления обработанного красного мяса имеет прямую корреляцию с коэффициентом смертности.

Также было обнаружено, что люди, которые любят есть белое мясо, имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто ест красное. Низкое содержание жира в белом мясе может снизить заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями и, соответственно, уменьшить фактический вред организму.

Кроме того, ежедневная замена красного мяса равнозначным количеством орехов может снизить риск смерти на 19 процентов, сообщается в издании Sina.

Диетолог назвал три категории продуктов, которые нельзя есть после 50 лет. Доцент медицинского факультета СПБГУ Андрей Бобровский рассказал, что людям этой возрастной группы стоит отказаться от красного мяса, простых углеводов и соли.