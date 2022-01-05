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В Генпрокуратуре рассказали о масштабной кампании фейков о вакцинации в интернете

Илья Ашуров

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о масштабной кампании фейков о вакцинации в интернете
Фото: АГН Москва

В интернете идет кампания по распространению фейков о вакцинации и дискредитации ее в глазах населения. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре РФ.

В ведомстве отметили, что в Сети распространяется недостоверная информация о том, что вакцина от COVID-19 опасна для жизни, приведет к вымиранию населения и является актом чипирования людей. В минувшем году после обращения Генпрокуратуры в Роскомнадзор было заблокировано или удалено много ресурсов, распространяющих фейки о вакцинации.

В то же время в интернете предлагают купить поддельные сертификаты о вакцинации, QR-коды и фиктивные результаты ПЦР-тестов.

В Генпрокуратуре также обратили внимание на то, что большая часть недостоверной информации размещается в крупных соцсетях и мессенджерах — Facebook, «ВКонтакте», Twitter, «Одноклассники», YouTube, Telegram и TikTok, передает ТАСС.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Следственный комитет возбудил 60 уголовных дел за ложную информацию о борьбе с COVID-19.

Тогда же первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать на базе сервиса «Госуслуги» раздел, в котором граждане могут сообщать о распространении недостоверных сведений и слухов о коронавирусе, а также об игнорировании санитарных правил.

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