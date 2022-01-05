Глава СК взял на контроль дело об убийстве пятилетней девочки в Костроме

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования дела об убийстве пятилетней девочки в Костроме. Об этом в среду, 5 января, сообщили в пресс-службе СК.

— Александр Бастрыкин затребовал от исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК по Костромской области Д. А. Болтышова представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве пятилетней девочки в Костроме, — говорится в сообщении ведомства.

Убийство девочки в Костроме

По данным СК, 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды в Костроме на прогулку, откуда ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позже тело девочки обнаружили в комнате одного из общежитий города. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Telegram-канала «112» сообщил, что девочка вышла поиграть около Дома Культуры, где работала ее мама. Двое мужчин подошли к ребенку, схватили ее и унесли в неизвестном направлении. Тело малышки нашли в одном из общежитий — в 200 метрах от ДК.

По данным РЕН ТВ, в общежитии злоумышленники сначала изнасиловали, а потом зарезали девочку. На теле убитой судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений. Мужчины спрятали тело в спортивную сумку, очевидно, намереваясь скрыть следы убийства. Сделать они это не успели, так как были задержаны полицией.

Оба задержанных признали свою вину. Один из подозреваемых ранее уже был судим за педофилию. Его подельник также является рецидивистом, но наказание отбывал за кражу.